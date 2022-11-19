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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Форвард Аргентины Альварес поделился мнением о Месси

19 Ноября 2022 • 00:04 Комментировать
Аргентина
...
Саудовская Аравия
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22.11 13:00

Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес высказался о своём соотечественнике и партнёре по сборной Лионеле Месси. Его словами делится пресс-служба «Манчестер Сити».

«Для меня Месси всегда на высоте и единственный в своем роде. Очевидно, что иметь его в команде — это привилегия, и я помогу ему и всей команде принести радость Аргентине», — сказал молодой форвард.

Ещё Альварес вспомнил эпизод, когда перед финалом Кубка Америки Месси сказал в раздевалке несколько напутственных слов команде. В итоге это принесло результат – Аргентина взяла долгожданный для «альбиселесте» трофей.

Напомним, в Катаре Аргентина сыграет в группе С со сборными Польши, Мексики и Саудовской Аравии. На прошлом мундиале в России Аргентина проиграла в 1/8 финала действующим чемпионам мира – сборной Франции (2:4). В 2014 году южноамериканская сборная участвовала в финале ЧМ, где проиграла Германии (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Хулиан Альварес
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