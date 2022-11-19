Форвард Аргентины Альварес поделился мнением о Месси

Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес высказался о своём соотечественнике и партнёре по сборной Лионеле Месси. Его словами делится пресс-служба «Манчестер Сити».

«Для меня Месси всегда на высоте и единственный в своем роде. Очевидно, что иметь его в команде — это привилегия, и я помогу ему и всей команде принести радость Аргентине», — сказал молодой форвард.

Ещё Альварес вспомнил эпизод, когда перед финалом Кубка Америки Месси сказал в раздевалке несколько напутственных слов команде. В итоге это принесло результат – Аргентина взяла долгожданный для «альбиселесте» трофей.

Напомним, в Катаре Аргентина сыграет в группе С со сборными Польши, Мексики и Саудовской Аравии. На прошлом мундиале в России Аргентина проиграла в 1/8 финала действующим чемпионам мира – сборной Франции (2:4). В 2014 году южноамериканская сборная участвовала в финале ЧМ, где проиграла Германии (0:1).