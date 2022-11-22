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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Быстров — о сборной Аргентины: «Мексика их шлёпнет, и до свидания»

22 Ноября 2022 • 16:20 Комментировать (1)
Аргентина
1:2
Саудовская Аравия
окончен

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о сенсационном поражении сборной Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.

По мнению Быстрова, южноамериканскую команду в прошедшей игре подвели нападающие.  

«Лидеры сборной Аргентины очень плохо сыграли в атаке. У ди Марии ни одного обострения, Месси бегал полушагом. Они не понимают, что делать, их Мексика шлёпнет, и до свидания», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, что после этой победы Саудовская Аравия возглавила турнирную таблицу группы C. Аргентинцы же расположились на последней строчке квартета. Свой следующий матч подопечные Лионеля Скалони проведут 26 ноября против Мексики. Начало — в 22:00 по московскому времени.   

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Комментарии (1)
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Leonardis
22 Ноября 2022 в 16:53
Быстров бросил курить или нет...
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