Сборная Саудовской Аравии неожиданно сравняла счёт в матче с аргентинцами

В самом начале второго тайма матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Саудовской Аравии был забит второй гол. У аравийцев прошла атака по центру, Салех аль-Шехри получил мяч на ход, ворвался в штрафную и из-под ноги защитника пробил точно в дальний угол. Счёт стал 1:1.

Напомним, что в начале первого тайма с пенальти отличился форвард сборной Аргентины Лионель Месси. Также с помощью системы ВАР арбитр отменил два мяча латиноамериканцев. У Месси и Леандро Паредеса были офсайды на несколько сантиметров.

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