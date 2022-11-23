Тите: На чемпионате мира не бывает лёгких матчей

Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался о шансах своей команды на победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Всегда приятно мечтать о победе на мундиале, но для этого нужно приложить максимум усилий, ведь все сборные умеют играть в футбол», — заявил Тите Calciomercato.

По словам специалиста, поражение сборной Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) заставило его задуматься о том, что на таком турнире не бывает простых матчей.

Бразилия начнет свой путь на чемпионате мира матчем против Сербии, встреча между командами состоится завтра, 24 ноября, стартовый свисток запланирован на 22:00 по московскому времени.