Червиченко: «Человек, составлявший расписание матчей Кубка России во время ЧМ-2022 — идиот»

Бывший руководитель столичного «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал проведение Фонбет Кубка России во время ЧМ-2022.

«Буду ли я смотреть матчи Кубка России вместо чемпионата мира? К большому счастью, у меня дома работает сразу несколько мониторов — буду смотреть все матчи. Но человек, который составлял расписание матчей Кубка во время ЧМ — идиот», — приводит слова бывшего президента «красно-белых» издание «Чемпионат».

По его мнению, проводить игры параллельно матчам мирового первенства нельзя. Червиченко также раскритиковал составление календаря встреч и Российской премьер-лиги.

Напомним, что встречи пятого и шестого тура Фонбет Кубка России назначены на 22-23 и 26-27 ноября соответственно. Игры групповой стадии чемпионата мира в Катаре проходят ежедневно с 21 ноября по 2 декабря соответственно.