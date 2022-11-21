Хави: Бразилия и Аргентина — фавориты ЧМ-2022

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, кого он считает фаворитами чемпионата мира 2022 года.

«Я вижу Бразилию и Аргентину на ступеньку выше остальных. Месси являлся очень мотивированным, и за эти шесть месяцев мы снова увидели лучшего Месси», — цитирует слова Хави Mundo Deportivo.

Помимо этого, специалист отметил сборную Испании, он считает, что подопечные Луиса Энрике смогут хорошо себя показать на этом турнире.

Сборная Аргентины начнет свой путь на чемпионате мира матче против Саудовской Аравии (22 ноября), Бразилия встретится с Сербией (24 ноября), а Испания сыграет с Коста-Рикой (23 ноября).