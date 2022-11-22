​Уткин отреагировал на сенсационное поражение Аргентины с Месси

Сборная Аргентины провалила свой первый матч на чемпионате мира – 2022. Во вторник Лионель Месси и компания сенсационно уступили Саудовской Аравии с результатом 1:2.

На результат, которого мало кто ожидал, отреагировал известный журналист Василий Уткин.

«Тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар теперь может уже никогда не работать! Его жизнь удалась», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее Василий Уткин придумал забавный стих о Лионеле Месси.

Следующий матч на чемпионате мира сборная Аргентины проведёт в субботу, 26 ноября, – против Мексики.