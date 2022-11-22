Прервалась 36-матчевая серия Аргентины без поражений

Сборная Аргентины начала свои выступления на катарском чемпионате мира, команда Лионеля Месси сражается с Саудовской Аравией, и уже на девятой минуте лидер аргентинской сборной забил первый гол в матче, реализовав пенальти.

Этот гол означал, что Месси забивал в ходе уже четырех финальных турниров чемпионатов мира, что стало новым рекордом Аргентины. Однако во второй половине встречи для Аргентины случилась катастрофа - команда пропустила два мяча кряду. Отыграться команда так и не сумела, потерпев сенсационное поражение.

Как выяснилось, так прервалась серия из 36 матчей, в которых команда не проигрывала. В предыдущий раз Аргентина проиграла в июле 2019 года.