Кассано: «Я верю в Месси, но Аргентина всё равно разочаровала»

Сборная Аргентины, которую многие считали главным фаворитом начавшегося в Катаре чемпионата мира, проиграла в дебютном матче Саудовской Аравии. Результат шокировал общественность, в том числе и бывшего форварда итальянской сборной Антонио Кассано. Однако он все равно верит в то, что «банда Месси» сможет вырулить из непростой ситуации.

- Конечно, наша дорогая Аргентина сильно разочаровала. Я верю в Месси, но, все равно, его команда разочаровала. Они не могли сделать даже несколько точных передач подряд, казалось, что они вышли на поле уставшими, ненастроенными, - цитирует Кассано fcinter1908.it.