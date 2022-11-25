Газзаев – о сборной Саудовской Аравии: «Она играла в очень современный футбол»

Бывший главный тренер национальной команды России Валерий Газзаев поделился своими впечатлениями от выступления сборной Саудовской Аравии на чемпионате мира – 2022.

«Она играла в очень современный футбол. Всё время пыталась накрывать соперника на чужой половине поля», - приводит слова Газзаева «Спорт день за днём».

В матче с Аргентиной (2:1) между линиями саудовцы играли великолепно, считает специалист, никаких разрывов не было – всё очень плотно. Также эксперт отметил мастерство футболистов при создании искусственных положений вне игры и ту страсть и желание, с которыми они выкладывались в тот день на футбольном поле.