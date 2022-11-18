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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Баженов заявил, что на ЧМ-2022 будет болеть за Месси

18 Ноября 2022 • 21:43 Комментировать
Аргентина
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Саудовская Аравия
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22.11 13:00

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов рассказал, за кого он будет болеть на чемпионате мира – 2022, который пройдёт в Катаре.

«Я спокоен ко всем командам. Но Месси со сборной Аргентины наиболее достойны выиграть чемпионат мира. Даже больше всего за Месси буду болеть», — заявил Баженов «Чемпионату». По мнению функционера, это будет настоящий счастливый конец, который заслужил Месси.

Сборная Аргентины начнет свой путь на турнире матчем против Саудовской Аравии, встреча состоится 22 ноября, начало игры запланировано на 13:00 по московскому времени. Помимо этого, аргентинцы сыграют с Мексикой и Польшей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лионель Месси Сборная Аргентины Никита Баженов
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АРГЕНТИНА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
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