Баженов заявил, что на ЧМ-2022 будет болеть за Месси

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов рассказал, за кого он будет болеть на чемпионате мира – 2022, который пройдёт в Катаре.

«Я спокоен ко всем командам. Но Месси со сборной Аргентины наиболее достойны выиграть чемпионат мира. Даже больше всего за Месси буду болеть», — заявил Баженов «Чемпионату». По мнению функционера, это будет настоящий счастливый конец, который заслужил Месси.

Сборная Аргентины начнет свой путь на турнире матчем против Саудовской Аравии, встреча состоится 22 ноября, начало игры запланировано на 13:00 по московскому времени. Помимо этого, аргентинцы сыграют с Мексикой и Польшей.