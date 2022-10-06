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Чемпионат мира по футболу 2022

Игнатьев: «По тому, как сегодня играет сборная Аргентины, у неё есть шансы пройти далеко»

06 Октября 2022 • 22:16 Комментировать
Аргентина
...
Саудовская Аравия
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22.11 13:00

Бывший главный тренер сборной России и олимпийской сборной СССР Борис Игнатьев высказал мнение о шансах сборной Аргентины на последнем для Лионеля Месси чемпионате мира.

Специалист не взялся однозначно отвечать на вопрос о том, станет ли команда из Южной Америки триумфатором турнира, и отметил, что несмотря на великолепную игру Месси, ради которой хочется идти на стадион, ни в коем случае нельзя связывать результаты сборной с возможностями отдельно взятого футболиста. 

«По тому, как сегодня играет сборная Аргентины, у нее есть шансы пройти далеко», - цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

Сборная Аргентины начнёт свой путь на чемпионате мира в Катаре с матча против Саудовской Аравии, начало которого состоится 22 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Борис Игнатьев Чм-2022 Аргентина
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АРГЕНТИНА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
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