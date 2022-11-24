Радченко: «Аргентина вообще разочаровала»

Бывший нападающий сборных СССР и России Дмитрий Радченко дал свою оценку выступлению национальной команды Аргентины в первом матче ЧМ-2022 против Саудовской Аравии (1:2).

«Аргентина вообще разочаровала. Не в плане недооценки соперника, а именно взаимодействиями игроков, самой игрой», - цитирует Радченко «РБ Спорт».

У специалиста сложилось впечатление, что игроки аргентинской команды двигались по полю, не имея какого-либо определённого и чёткого плана на игру.

Если сравнивать составы сборных Аргентины и Саудовской Аравии, то здесь имеется явное преимущество на стороне южноамериканцев, считает эксперт.