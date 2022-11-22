Быстров: «Аргентина - пижоны, повезло, что Россия не участвует»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высказался о сенсационном поражении Аргентины на старте чемпионата мира – 2022. В первом туре подопечные Лионеля Скалони проиграли Саудовской Аравии со счетом 1:2, несмотря на быстрый гол Лионеля Месси.

«Пижоны! Повезло, что Россия не участвует. Боюсь представить, что могло быть», - оставил сообщение Владимир в своих социальных сетях.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная России разгромно обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

Во втором туре группового этапа Аргентина встретится с национальной командой Польши.