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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Быстров: «Аргентина - пижоны, повезло, что Россия не участвует»

22 Ноября 2022 • 21:43 Комментировать (3)
Аргентина
1:2
Саудовская Аравия
окончен

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высказался о сенсационном поражении Аргентины на старте чемпионата мира – 2022. В первом туре подопечные Лионеля Скалони проиграли Саудовской Аравии со счетом 1:2, несмотря на быстрый гол Лионеля Месси.

«Пижоны! Повезло, что Россия не участвует. Боюсь представить, что могло быть», - оставил сообщение Владимир в своих социальных сетях.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная России разгромно обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

Во втором туре группового этапа Аргентина встретится с национальной командой Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Владимир Быстров Сборная Саудовской Аравии
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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sagittarius
22 Ноября 2022 в 22:13
Интересно, а чего именно (очередное трепло) Быстров боится? Представить, что могло быть, попади Россия на ЧМ со своим уровнем футбола? Рискну предположить, что Саудовской Аравии удалось бы отыграть тот счёт..
CERG
22 Ноября 2022 в 22:22
Справедливости ради на ЧМ 2018 Россия играла отлично!
sagittarius
22 Ноября 2022 в 23:00
Я не имею желания копаться в истории, что было, то было - к сегодняшнему дню это никак не применишь. А сегодняшний уровень сб. России просто ужасен. Узбеки и таджики не дадут соврать.
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