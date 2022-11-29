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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Черчесов высказался по поводу игры сборной Аргентины на ЧМ-2022

29 Ноября 2022 • 20:37 Комментировать
Аргентина
1:2
Саудовская Аравия
окончен

Бывший наставник национальной команды России Станислав Черчесов высказал своё мнение по поводу выступления сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022.

Специалист считает, что нельзя со стопроцентной уверенностью говорить о каком-либо недонастрое игроков команды из Южной Америки на матч с Саудовской Аравией (1:2).

Эксперт считает, что аргентинский коллектив, как и большинство команд, не был полностью готов ко входу в турнир из-за отсутствия положенных сборов перед соревнованием.

«После поражения сказал другу: «Не удивляйтесь, если сборная Аргентины станет чемпионом мира», - цитирует Черчесова «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Станислав Черчесов Чм-2022
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