Черчесов высказался по поводу игры сборной Аргентины на ЧМ-2022

Бывший наставник национальной команды России Станислав Черчесов высказал своё мнение по поводу выступления сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022.

Специалист считает, что нельзя со стопроцентной уверенностью говорить о каком-либо недонастрое игроков команды из Южной Америки на матч с Саудовской Аравией (1:2).

Эксперт считает, что аргентинский коллектив, как и большинство команд, не был полностью готов ко входу в турнир из-за отсутствия положенных сборов перед соревнованием.

«После поражения сказал другу: «Не удивляйтесь, если сборная Аргентины станет чемпионом мира», - цитирует Черчесова «Матч ТВ».