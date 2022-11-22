Моррисон: «Месси не готов на 100 процентов»

Экс-футболист сборной Ирландии Клинтон Моррисон высказался об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в стартовом матче группового этапа чемпионата мира – 2022 против команды Саудовской Аравии.

«Лионель не готов на 100 процентов, это видно. К тому же ему приходилось оттягиваться довольно глубоко, поскольку партнерам не удавалось доставить мяч до него», - передает слова Моррисона BBC Sport.

Напомним, что поединок завершился сенсационным поражением Аргентины со счетом 1:2.

В следующем туре подопечные Лионеля Скалони встретятся с национальной командой Мексики, а Саудовская Аравия сыграет с Польшей.