Сборная Аргентины первой распродала все билеты на свои матчи ЧМ-2022

Аргентинская сборная - первая, которая распродала уже все билеты на свои матчи в групповом раунде турнира. Как сообщается, сами жители Аргентины приобрели около сорока тысяч билетов, остальное закупили представители аргентинской диаспоры в разных странах.

Напомним, что Аргентина сыграет на катарском Мундиале в группе С - вместе со сборными Мексики, Польши и Саудовской Аравии. Свой первый матч в группе Аргентина проведет с арабами 22 ноября.

Сборная Аргентины дважды становилась чемпионом мира (1978 и 1986 года), и еще трижды сыграла в финале этого турнира (1930, 1990, 2014 года).