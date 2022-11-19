Деменко считает Аргентину и Бразилию фаворитами ЧМ-2022

Бывший игрок «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко назвал претендентов на золото ЧМ-2022 в Катаре.

«Что касается фаворитов, то это Аргентина и Бразилия. Из европейских команд выделю Францию и Германию. Да и Португалия может дойти далеко. Конечно, могут быть и сюрпризы», — приводит слова эксперта издание«РБ Спорт».

По мнению Деменко, жаркий климат может приятно сказаться на выступлении африканских команд. Также он отметил, что не планирует за кого-то болеть, а хочет просто посмотреть футбол.

Чемпионат мира начнётся 20 ноября с игры Катара и Эквадора. Стартовый свисток первого матча турнира прозвучит в 19:00 по московскому времени.