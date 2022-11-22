​Гол Месси и дубль Мартинеса не были засчитаны

Во вторник на чемпионате мира проходит матч первого тура группового этапа между сборными Аргентины и Саудовской Аравии. «Альбиселесте» быстро открыли счёт – гол с пенальти забил Лионель Месси. После этого по ходу первого тайма мяч ещё три раза оказывался в сетке ворот «орлов пустыни». Тем не менее, гол Лионеля Месси и дубль Лаутаро Мартинеса не были засчитаны. В каждом случае фиксировался офсайд.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Аргентина – Саудовская Аравия можно в текстовой трансляции.

Отметим, что в группе Е помимо Аргентины и Саудовской Аравии также выступят Польша и Мексика.