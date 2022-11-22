Лаутаро Мартинес: «Впереди у Аргентины два финала»

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес прокомментировал сенсационное поражение от Саудовской Аравии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира – 2022.

«Потерпели поражение из-за ошибок во втором тайме. Такие моменты делают разницу на поле. Нам необходимо исправляться. Нужно было использовать больше моментов в первой половине. Очень досадное начало. Теперь у сборной Аргентины впереди два финала», - передает слова форварда пресс-служба «альбиселесте».

Напомним, что Аргентина уступила Саудовской Аравии со счетом 1:2. Во втором туре южноамериканцы сыграют против Мексики.