Месси установил рекорд чемпионатов мира

Сборная Аргентины начала свои выступления на катарском чемпионате мира, команда Лионеля Месси сражается с Саудовской Аравией, и уже на девятой минуте лидер аргентинской сборной забил первый гол в матче, реализовав пенальти.

Этот гол означал, что Месси забивал в ходе уже четырех финальных турниров чемпионатов мира, что стало новым рекордом Аргентины. Кроме того, Месси установил рекорд и другого плана - свой первый гол на чемпионатах мира он забил в июне 2006 года, то есть между ним и нынешним голом прошли более шестнадцати лет. Это абсолютный рекорд турнира.

Следить за событиями матча чемпионата мира между Аргентиной и Саудовской Аравией можно в формате прямой онлайн-трансляции. Она уже доступна по ссылке на наш сайт.