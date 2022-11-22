Кемпес: «Всё зависит от 24 игроков, не только от Месси»

Бывший чемпион мира в составе Аргентины, автор двух голов в финале чемпионата мира 1978 года, Марио Кемпес, поделился своим мнением о перспективах аргентинской сборной в начавшемся Мундиале. Он считает, что у команды есть шансы, несмотря на поражение в первом матче, потому что она перестала зависеть от одного Лионеля Месси.

- Все зависит от 24 игроков, а не только от Лионеля Месси. И я наконец-то вижу, что все не крутится только вокруг Месси. В прошлом на него возлагали слишком много надежд и ожиданий. Сейчас сильна команда, которая может помочь ему, а также освободить от лишнего и позволить ему решить все, - цитирует Кемпеса Repubblica.