Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение Аргентины

Бывший чемпион UFC в легком весе, член Зала славы Хабиб Нурмагомедов прокомментировал результат поединка между сборными Аргентины и Саудовской Аравии на чемпионате мира – 2022. Команда Лионеля Месси сенсационно уступила со счетом 1:2, хотя забила первой.

«Мои поздравления. Это уже история», - написал Нурмагомедов в социальных сетях.

После первого тура Аргентина занимает последнее место в группе, а Саудовская Аравия лидирует.

Следующий матч на мундиале южноамериканцы сыграют против команды Мексики, а аравийцы встретятся с поляками. Оба поединка состоятся в субботу, 26 ноября.