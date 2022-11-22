Наставник сборной Аргентины Скалони: «Впереди ещё два матча, мы будем бороться»

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони высказался после поражения от Саудовской Аравии. Матч первого тура группового этапа чемпионата мира – 2022 завершился со счетом 1:2.

«Мы знали, как будет играть соперник, мы готовились к игре и знали, что у них очень высокая оборонительная линия. Впереди еще два матча. Мы будем бороться», — цитирует слова Скалони пресс-служба национальной команды в социальной сети.

Во втором туре чемпионата мира сборная Аргентины встретится с Мексикой, матч пройдет 26 ноября, стартовый свисток запланирован на 22:00 по московскому времени. В заключительном туре подопечные Скалони сыграют с Польшей (30 ноября).