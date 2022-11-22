Английский аналитик считает победу Саудовской Аравии над Аргентиной самым сенсационным результатом в истории ЧМ

Сборная Аргентины начала свои выступления в катарском чемпионате мира с поражения от Саудовской Аравии, которая всегда считалась в таких турнирах классическим поставщиком очков.

Как считает авторитетный футбольный статист и аналитик Нильсен Грэйснот, это был самый неожиданный результат в истории чемпионатов мира. Математическая вероятность победы Саудовской Аравии, по расчетам Грэйснота, составляла лишь 8,7%, в то время как второй в этом списке матч, победа сборной США над Англией в 1950 году, оценивалась, по его расчетам, в 9,5%.

Стоит, правда, заметить, что и в 1990 году сборная Аргентины начала турнир с поражения от оставшегося в конце матча вдевятером (!!!) Камеруна, но в итоге вышла в финал.