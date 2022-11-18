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Руни: «Месси лучше Роналду»

18 Ноября 2022 • 16:04 Комментировать (2)
Аргентина
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Саудовская Аравия
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22.11 13:00

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни ответил на вопрос о том, кто лучше: Лионель Месси или Криштиану Роналду? Напомним, на днях у лучшего бомбардира в истории «красных дьяволов» и сборной Англии возник конфликт с Роналду. Португалец считает, что Уэйн критикует его из-за зависти.

«У каждого есть своё мнение на этот счёт, но лично я думаю, что Месси лучше. Я говорил об этом несколько раз. Я смотрел много видео с участием Марадоны, который похож на Месси, но по-моему Лео лучше всех остальных», – заявил Руни в интервью The Times.

На счету Роналду всего один гол в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед Сборная Аргентины ПСЖ Сборная Португалии
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Комментарии (2)
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Alex1972
18 Ноября 2022 в 16:43
Можно считать это и правдой, и ответкой балласту... Главное, чтобы он это прочитал...И ведь прочитает... Хе..
Dаvid MU
18 Ноября 2022 в 16:14
Руни уже давно говорил, что Месси лучше Рона, поэтому у португеса личные счеты с с Руни)))
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