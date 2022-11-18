Руни: «Месси лучше Роналду»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни ответил на вопрос о том, кто лучше: Лионель Месси или Криштиану Роналду? Напомним, на днях у лучшего бомбардира в истории «красных дьяволов» и сборной Англии возник конфликт с Роналду. Португалец считает, что Уэйн критикует его из-за зависти.

«У каждого есть своё мнение на этот счёт, но лично я думаю, что Месси лучше. Я говорил об этом несколько раз. Я смотрел много видео с участием Марадоны, который похож на Месси, но по-моему Лео лучше всех остальных», – заявил Руни в интервью The Times.

На счету Роналду всего один гол в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.