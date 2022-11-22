Овчинников - о поражении Аргентины: «Во всём виноват Месси»

Сборная Аргентины неудачно стартовала на чемпионате мира – 2022, потерпев сенсационное поражение от команды Саудовской Аравии со счетом 1:2. Своим мнением по этом поводу поделился тренер Валерий Овчинников.

«Проклят ли Месси? Думаю, все в нем. Во всем виноват Месси. Ну не везет ему со сборной. Вернее, Аргентине с ним не везет», - передает слова российского специалиста издание «Чемпионат».

Во втором туре группового этапа мундиаля сборная Аргентины встретится с национальной командой Мексики, а Саудовская Аравия сыграет против Польши. Оба поединка пройдут в субботу, 26 ноября.