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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Овчинников - о поражении Аргентины: «Во всём виноват Месси»

22 Ноября 2022 • 21:12 Комментировать (2)
Аргентина
1:2
Саудовская Аравия
окончен

Сборная Аргентины неудачно стартовала на чемпионате мира – 2022, потерпев сенсационное поражение от команды Саудовской Аравии со счетом 1:2. Своим мнением по этом поводу поделился тренер Валерий Овчинников.

«Проклят ли Месси? Думаю, все в нем. Во всем виноват Месси. Ну не везет ему со сборной. Вернее, Аргентине с ним не везет», - передает слова российского специалиста издание «Чемпионат».

Во втором туре группового этапа мундиаля сборная Аргентины встретится с национальной командой Мексики, а Саудовская Аравия сыграет против Польши. Оба поединка пройдут в субботу, 26 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Саудовской Аравии Валерий Овчинников
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Комментарии (2)
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Alex1972
22 Ноября 2022 в 21:46
Да уж..
sheakes
22 Ноября 2022 в 21:37
Это как "Во всём виноват Чубайс"
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