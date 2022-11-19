В Аргентине оценили шансы Месси сыграть в первом матче на ЧМ-2022

Аргентинские СМИ считают, что Лионель Месси успеет набрать оптимальную форму к первому поединку.

Известно, что 35-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» до сих пор не тренируется в общей группе, однако, как утверждает журналист Гастон Эдуль, участию суперзвезды в матче первого тура группового этапа против Саудовской Аравии ничего не угрожает. Ожидается, что футболист полностью восстановится ко дню встречи и сможет выйти в стартовом составе.

Аргентинцы сыграют против сборной Саудовской Аравии 22 ноября. В этом же квартете выступят сборные Мексики и Польши.

На счету Лионеля Месси 12 голов и 14 ассистов в 19 матчах текущего сезона за «ПСЖ».