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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​«Сделай селфи с Месси»: Раскрыта речь тренера Саудовской Аравии, после которой команда обыграла Аргентину

25 Ноября 2022 • 14:17 Комментировать (1)
Аргентина
1:2
Саудовская Аравия
окончен

В первом туре групповой стадии чемпионата мира сборная Саудовской Аравии добилась сенсационной волевой победы над Аргентиной – 2:1. «Матч Премьер» показал видео с речью главного тренера аравийцев Эрве Ренара, которую он произнёс в перерыве.

«Что мы здесь забыли? Это что? Прессинг?! Месси с мячом в центре поля – ты стоишь перед защитниками! Возьми телефон и сделай с ним селфи! Ты перед защитниками! Почему ты стоишь?! Закрой его!

Вы это чувствуете? Вы чувствуете, что мы можем отыграться? Они играют расслабленно… Давайте, парни! Давайте! Это чемпионат мира! Отдайте всё! Будьте жёсткими! Будьте как звери! – сказал Ренар своим подопечным.

Во втором туре сборная Саудовской Аравии будет играть против Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Саудовской Аравии Эрве Ренар
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Комментарии (1)
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Alex1972
25 Ноября 2022 в 15:13
Да..
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