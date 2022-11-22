Начало позорного похода домой или оплеуха для бодрости: Что будет с Аргентиной

Один из главных фаворитов чемпионата мира сборная Аргентины начала чемпионат мира просто ужасно. Месси и компания умудрились проиграть Саудовской Аравии, ведя в счёте. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, чего теперь ждать от «альбиселесте».

Изначально матч между сборными Аргентины и Саудовской Аравии был из числа тех, от которых никто не ждал вообще никакой интриги. Представить, что азиатская команда сумеет хотя бы навязать борьбу «альбиселесте», не говоря уж об отъёме очков, было решительно невозможно. Едва ли во всем мире хоть кто-то трезво и уверенно мог предсказать, что аргентинцев в этом матче ждут проблемы. Тем, конечно, сенсационнее итог.

Аргентина, безусловно, виновата сама. Лионель Месси быстро открыл счёт, что лишь добавило команде уверенности, которая и переросла в итоге в самоуверенность. По ходу первого тайма аргентинцы, не напрягаясь, забили ещё трижды, но каждый раз из офсайда. Такой ход матча лишь убеждал подопечных Скалони в том, что три очка никуда не денутся. Самое сложное в таких поединках – резко перестроиться, когда случается перелом. Саудиты вышли заряженными на второй тайм и по заветам Гуса Хиддинка получили свои пять минут, когда можно было перевернуть всё с ног на голову, и воспользовались этим шансом.

Аргентинцы просто не смогли себя перестроить на другую игру, когда надо было выжимать из себя все силы, включать все скорости. Возможно, они и пытались, но аравийцы уже спокойно оборонялись, предвкушая, возможно, главную победу в их карьере.

Безусловно, итоговый результат совсем не тот, которого ожидали аргентинцы. Можно даже, наверное, громогласно назвать его позором. Пожалуй, это так. Тем не менее, кажется, рановато ещё списывать «альбиселесте» со счетов. Групповой этап для того и состоит из трёх туров, чтобы после одной осечки оставались шансы.

Сборная Аргентины сыграла, конечно, скверно. Однако это не тот провал, где можно говорить о плохой игре. Подопечные Скалони вышли расслабленными, быстро забили, имели ещё моменты, ещё в трёх эпизодах всё было на тоненького. В этом прогулочном режиме южноамериканцы могли ещё к перерыву всё решить. Это точно не история, когда именно по игре сборная Аргентины провалилась.

В конце концов пропущенные голы – это тоже именно результат расслабленности. Потеря в центре поля и невозможность сделать вынос из штрафной – это именно проблема отсутствия концентрации, собранности. В этом смысле в следующих матчах Скалони точно будет проще. Теперь у аргентинцев просто нет права на ошибку в матчах против Мексики и Польши, даже ничья может стать роковой.

В 2010-м сборная Испании начала чемпионат мира тоже с неожиданного поражения. Конечно, Швейцария – это не Саудовская Аравия, но всё же это было сенсацией. Однако это лишь помогло испанцам собраться и после этого пройти весь турнир максимально собранно и завоевать трофей.

Сборная Аргентины со своей беспроигрышной серией, званием лучшей команды Южной Америки и победителя Финалиссимы, разговорами о хорошей форме Лео Месси будто пребывала в грёзах. Саудовская Аравия сразу показала, что здесь всё серьёзно. Теперь Аргентину либо ждёт бесславный провал, либо команда соберёт все силы, все умения и пойдёт доказывать, что эта оплеуха была случайной и лишь раззадорила «альбиселесте».

Роман Андреев