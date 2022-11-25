Титов: «Главное разочарование - это Аргентина»

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов высказался о поражении сборной Аргентины в матче с Саудовской Аравией (1:2).

«Главное разочарование - это Аргентина. Люди вышли обыгрывать легко, академично очень, скорости вообще не было», - приводит слова Титова «РБК Спорт».

Специалист считает, что аргентинцы явно недооценили своего оппонента, в связи с чем и выступили подобным образом, ведь по ходу поединка перестроиться уже достаточно тяжело.

Эксперт также отметил и сборную Саудовской Аравии, которая великолепно смотрелась на фоне южноамериканцев.