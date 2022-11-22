Непомнящий прокомментировал поражение Аргентины в первом туре ЧМ-2022

Знаменитый российский и советский специалист Валерий Непомнящий высказался о победе Саудовской Аравии над Аргентиной на ЧМ-2022.

«Надо сказать добрые слова в адрес Саудовской Аравии. Очень грамотно сыграли. В первом тайме аргентинцы чувствовали себя как дурачки, не знали, что делать. Ну и во втором тайме саудиты себя показали. В целом Аргентина слабо сыграла. Пешком сейчас никого не победишь», — приводит слова известного тренера издание «РБ Спорт». По мнению Валерия Кузьмича, «альбиселесте» ни морально, ни тактически не были готовы к подобному сопротивлению.

Напомним, что тренер саудовцев Эрве Ренар оказался сегодня в схожей ситуации с Непомнящим. В 1990 году советский тренер обыграл Аргентину в первом матче итальянского мундиаля в статусе наставника камерунской команды. Победа со счётом 2:1 позволила азиатам возглавить группу C, прервав серию «альбиселесте» из 36 поединков без поражений.