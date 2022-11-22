Самедов считает, что Саудовская Аравия заслуженно обыграла Аргентину

Экс-игрок «Спартака» Александр Самедов прокомментировал победу Саудовской Аравии над Аргентиной (2:1) в матче 1-го тура чемпионата мира – 2022.

«Однозначно — это первая сенсация этого Чемпионата Мира! Нельзя сказать, что Аргентине не повезло. Все по делу. В 2018 с Россией играла та же команда!» — приводит слова Самедова «Чемпионат».

Эксперт считает, что Аргентина могла все заканчивать в первом тайме, а во второй половине игры команда просто не была готова к двум пропущенным мячам.

Во втором туре мундиаля сборная Аргентины встретится с Мексикой, матч состоится 26 ноября в 22:00 по московскому времени.