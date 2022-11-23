Рязанцев прокомментировал победу Саудовской Аравии над Аргентиной

Полузащитник столичного «Торпедо» Александр Рязанцев прокомментировал результаты первых дней чемпионата мира - 2022.

«Давайте посмотрим пару туров чемпионата мира, а потом уже будет что-то понятно. Пока есть сюрпризы: все видели, Аргентина проиграла. Конечно, я удивился. А вы — нет? Думаю, все удивились», — приводит слова ветерана издание «Чемпионат».

Напомним, что Саудовская Аравия выиграла у «альбиселесте» со счётом 2:1, возглавив таблицу группы C по итогам первого тура. На данный момент в борьбу за титул вступили 16 из 32 команд. За исключением Аргентины все основные претенденты на золото выиграли свои матчи.