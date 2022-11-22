Капитан аргентинской сборной Лионель Месси высказался о поражении Саудовской Аравии в первом туре чемпионата мира - 2022.

«Это очень тяжёлый удар для всех нас, мы не ожидали такого начала. Всё происходит не просто так. Нет никаких оправданий. Мы будем объединены как никогда. Группа сильна и показала это сегодня. В такой ситуации мы не были уже долгое время», — заявил нападающий «ПСЖ», чьи слова приводят социальные сети «альбиселесте». Также Лионель отметил, что в коллективе знали о силе саудовской команды, которая хорошо владеет мячом.

Поражение аргентинцев со счётом 1:2 стало первой неудачей с 2019 года, что прервало серию из 36 игр из побед и ничейных результатов.