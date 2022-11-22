Гранат: «Можно сказать, что сборная России сильнее Аргентины»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал поражение сборной Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира, который сейчас проходит в Катаре.

По мнению футболиста, саудовцы одержали заслуженную победу над аргентинцами, которые не смогли должным образом настроиться на второй тайм этой встречи, подумав, что победа уже у них в кармане.

Также Гранат ответил на вопрос, сильнее ли эта Саудовская Аравия той сборной, которую Россия разгромила четыре года назад на домашнем мундиале (5:0).

«Я с супругой смотрел этот матч и сказал ей, что Саудовская Аравия сильно прибавила за четыре года. Сборная России сильнее Аргентины? Если сравнивать с Саудовской Аравией, то можно так сказать. Если честно, то это неуместное сравнение», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

После этого поражения Аргентина» расположилась на последнем месте квартета C. Также в этой группе выступают команды Мексики и Польши, очная встреча которых запланирована на 19:00 по московскому времени.