Баженов прокомментировал поражение Аргентины в первом матче ЧМ-2022

Бывший игрок столичного «Спартака» Никита Баженов высказался о поражении аргентинской сборной в стартовом матче чемпионата мира - 2022.

«Это сенсация. Но Саудовская Аравия очень хорошо играла. Я такую высокую линию обороны никогда не видел. Они отдавались каждую секунду, поэтому аргентинцам было трудно», — приводит слова экс-форварда издание «Чемпионат». По мнению эксперта, если бы система VAR была такой же, как в России, то Аргентина могла вести к перерыву с крупным счётом.

Напомним, что «альбиселесте» проиграли впервые за 36 матчей, неожиданно уступив со счётом 1:2.