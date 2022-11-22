​Месси высказался об атмосфере в раздевалке после провала на старте мундиаля

Сборная Аргентины разочаровала своих фанатов, проиграв в первом туре группового этапа чемпионата мира Саудовской Аравии со счётом 1:2. После игры лидер аргентинской сборной Лионель Месси получил вопрос о настроении в раздевалке.

«Все убиты. Это очень тяжёлый удар. Мы были уверены в победе. Хотели стартовать с набора трёх очков и получить душевное спокойствие», - высказался Месси, чьи слова на своих страницах приводит Ole.

Теперь сборная Аргентины будет готовиться к матчу против Мексики. Команды сыграют в ближайшую субботу, 26 ноября. В третьем же туре аргентинцев ждёт встреча с поляками.