​Тренер Саудовской Аравии разместил фото, где его поставили на место Роналду в шахматной партии с Месси

Звёздные Лионель Месси и Криштиану Роналду приняли участие в съёмках рекламы, по итогам которой было смонтировано фото, на котором они играют в шахматы. После победы сборной Саудовской Аравии над Аргентиной в матче чемпионата мира умельцы с помощью графического редактора изменили фото, поставив на место Роналду тренера саудитов Эрве Ренара. Специалист разместил эту фотографию на своей страничке в одной из социальных сетей.

Напомним, что Саудовская Аравия во вторник добилась сенсационной волевой победы над Аргентиной со счётом 2:1. Впереди у саудитов матчи против Мексики и Польши.