​Вратарь Саудовской Аравии начал молиться на поле, нанеся травму партнёру

Сборная Саудовской Аравии в первом туре группового этапа чемпионата мира сенсационно обыграла Аргентину со счётом 2:1. В концовке игры произошёл эпизод, который мог напугать болельщиков. Вратарь команды Саудовской Аравии Мохаммед аль-Овайс вылетел на верховой мяч и коленом ударил своего партнёра – защитника Яссера аль-Шахрани. Футболист отправился в нокдаун, на поле выскочили медики.

Вратарь аль-Овайс из-за случившегося чуть ли не плакал – он даже принялся молиться. К счастью, с аль-Шахрани всё было относительно в порядке. Защитник покинул поле на носилках, но при этом показал врачам большой палец вверх.