Бывший игрок сборной Аргентины Мартин Романьоли высказался о причинах и последствиях поражения от сборной Саудовской Аравии (1:2).

В чем причина поражения сборной Аргентины?

«Сборной Аргентины не хватило интенсивности на поле, команда забила быстрый гол и расслабилась. На второй тайм Аргентина вышла слишком медленной, за что поплатилась. Нельзя не похвалить и Саудовскую Аравию – соперники были очень цепкими и злыми, явно превзошли нас в атлетизме. Аргентина оказалась не совсем готова к такому силовому стилю».

Как это поражение повлияет на настрой команды?

«Сегодня все в стране подавлены. Я уверен, что в сборной тоже настроение у всех ужасное, но завтра вся страна проснётся и будет верить в лучшее. Это поражение должно встряхнуть команду и заставить каждого игрока быть еще сильнее, показывать свой лучший футбол».

Это поражение как-то влияет на шансы команды на титул?

«Аргентина по-прежнему является одним из фаворитов чемпионата мира. То, что произошло, – ужасно, но команда будет бороться за титул и имеет хорошие шансы стать чемпионом. Ни в коем случае нельзя думать о плохом».