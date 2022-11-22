​Саудовская Аравия дважды забила Аргентине при 0,13 xG

Во вторник на чемпионате мира – 2022 грянула громкая сенсация. Сборная Саудовской Аравии добилась волевой победы над Аргентиной со счётом 2:1.

Телеграм-канал «Первый спорт» обратил внимание на показатели модели ожидаемых голов (xG) в прошедшем матче. Согласно данным Markrstats, показатель Аргентины составил 2,04, а показатель Саудовской Аравии – 0,13. Несмотря на столь скромный показатель xG, «орлы пустыни» набрали три очка, а «альбиселесте» со звёздным составом остались ни с чем.

Во втором туре сборная Саудовской Аравии сыграет против Польши, а сборная Аргентины – против Мексики.