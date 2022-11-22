Кто уже сотворил сенсацию в Катаре? Пять игроков Саудовской Аравии, унизившие Аргентину Месси в первом матче на ЧМ-2022

Запоминаем футболистов Эрве Ренара

Чемпионат мира 2018, нахлынули тёплые воспоминания. Матч-открытия, в котором сборная России уничтожила Саудовскую Аравию со счётом 5:0. Ничего такого, сказали тогда все. Это наш уровень. Ноябрь 2022: сборная России катает невероятно унылые нули с Таджикистаном и Узбекистаном, а Саудовская Аравия унижает на чемпионате мира Аргентину – 2:1. Не просто сенсация, невероятное событие. Ведь Лео Месси и компания не проигрывали 36 матчей до этого.

Конечно, саудитам в какой-то мере повезло. Взглянем хотя бы на статистику: владение мячом - 31:69, удары по воротам - 6:15, в створ – 2:3, угловые – 2:9. Два гола за два удара в створ показывают, кто владел преимуществом. Однако в итоге победа добыта и нельзя назвать её отскоком или феноменальным явлением. Как бы это жёстко не звучало, но Саудовская Аравия по делу обыграла Аргентину на чемпионате мира 2022. Более того, добыла волевую победу.

А кто же стал творцом этого успеха? Давайте разбираться и заодно ломать язык о фамилии новых футбольных героев, моментально усмиривших одного из главных претендентов на титул чемпиона мира.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

ФИРАС АЛЬ-БУРАИКАН – 6,5. Абсолютно по всему периметру поля отработал Фирас, оказавшийся в атаке и обороне на двух разных флангах. В обороне часто играл хаотично – три выноса, два отбора, зато одно подключение в атаку увенчал шикарным пасом на Аль-Шехри. Так Саудовская Аравия счёт сравняла и надломила Аргентину.

САЛЕМ АЛЬ-ДОССАРИ – 7,0. Всего одним ловким движением Аль-Доссари перевернул ужасный матч в исторический. Постоянно Салем проигрывал борьбу на своём фланге, но вдруг жёстко пошёл в отбор, забрал мяч, скинул Де Пауля и пробил точно в «девять»! Автор победного для Саудовской Аравии гол на импровизированном четвёртом месте.

ЯССЕР АЛЬ-ШАХРАНИ – 7,5. А вот и оборона Саудовской Аравии, тоже выглядевшая солидно. Яссер за собой оставил левый фланг, выключив и Ди Марию и, что ещё более важно, смещения Месси. В активе Аль-Шахрани шесть перехватов, три отбора и три из четырёх выигранных единоборства. За такую игру в обороне можно простить и безликие выносы в развитии собственных атак.

САЛЕХ АЛЬ-ШЕХРИ– 8,0. Именно Аль-Шехри заставил Саудовскую Аравию в себя поверить. Мастерски ушёл к левому краю и пробил в дальний – всё по книжке классных форвардов. А ещё он постоянно навязывал борьбу Отаменди с Ромеро, не давая тем спокойно мяч разыгрывать, и увеличивал плотность в центре поля, грамотно опускаясь в оборону.

МОХАММЕД АЛЬ-ОВАИС – 8,5. Трижды пропустил Аль-Оваис, но именно его обязаны назвать мы главным героем матча. Кроме пенальти Месси и двух «офсайдных» голов голкипер «пустынных орлов» справился со всеми опасностями. Пять сейов накопил Мохаммед и все пять ударов наносились из пределов штрафной площади, а в моменте с рикошетом от Тальяфико Аль-Оваис вообще проявил феноменальную реакцию, отстояв победу для Саудовской Аравии.