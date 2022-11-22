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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кто уже сотворил сенсацию в Катаре? Пять игроков Саудовской Аравии, унизившие Аргентину Месси в первом матче на ЧМ-2022

22 Ноября 2022 • 18:08 Комментировать (3)
Аргентина
1:2
Саудовская Аравия
окончен

Запоминаем футболистов Эрве Ренара

Чемпионат мира 2018, нахлынули тёплые воспоминания. Матч-открытия, в котором сборная России уничтожила Саудовскую Аравию со счётом 5:0. Ничего такого, сказали тогда все. Это наш уровень. Ноябрь 2022: сборная России катает невероятно унылые нули с Таджикистаном и Узбекистаном, а Саудовская Аравия унижает на чемпионате мира Аргентину – 2:1. Не просто сенсация, невероятное событие. Ведь Лео Месси и компания не проигрывали 36 матчей до этого.

Конечно, саудитам в какой-то мере повезло. Взглянем хотя бы на статистику: владение мячом - 31:69, удары по воротам - 6:15, в створ – 2:3, угловые – 2:9. Два гола за два удара в створ показывают, кто владел преимуществом. Однако в итоге победа добыта и нельзя назвать её отскоком или феноменальным явлением. Как бы это жёстко не звучало, но Саудовская Аравия по делу обыграла Аргентину на чемпионате мира 2022. Более того, добыла волевую победу.

А кто же стал творцом этого успеха? Давайте разбираться и заодно ломать язык о фамилии новых футбольных героев, моментально усмиривших одного из главных претендентов на титул чемпиона мира.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Аргентина1:2Саудовская Аравия
(1:0) Месси Лионель10'  
  49'Аль-Шехри Салех (1:1)
  53'Аль-Доссари Салем (1:2)
Мартинес ЭмилианоМолина НауэльРомеро Кристиан 59' (Альварес Хулиан ( 59') Отаменди НиколасТальяфико Николас 71' (Акунья Маркос ( 71') Ди Мария АнхельДе Пауль РодригоПаредес ЛеандроГомес Алехандро Папу 59' (Мартинес Лисандро ( 59') Месси ЛионельМартинес Лаутаро
Запасные: Дибала ПаулоМонтьель ГонсалоГидо РодригесПесселья ХерманАльмада ТьягоМакаллистер АлексисФойт ХуанРульи ХеронимоАрмани ФранкоКорреа АнхельПаласиос Эксекиэль
Аль-Овайс Мохаммед  90'Абдулхамид Сауд  82'Аль-Тамбакти ХассанАбдулайи Али  75'Аль-Шахрани Яссер 90' (Аль-Бурайк Мохаммед ( 90') Аль-Фарадж Салман 45' (Аль-Абид Наваф ( 45'  88'Аль-Амри Абдулела 89') Аль-Малки Абдуллела  67'Канно МохамедАль-Бураикан Фирас 89' (Асири Хаитхам ( 89') Аль-Шехри Салех 78' (Аль-Ганам Султан ( 78') Аль-Доссари Салем  79'
Запасные: Отайф АбдуллаАль-Акиди НавафМаду АбдуллаБахебри ХаттанШарахили РиядАль-Хассан АлиАль-Ями МохаммедАль-Давсари НассерАль-Наджи Сами
22 ноября. Стадион "Стадион Лусаил".

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

ФИРАС АЛЬ-БУРАИКАН – 6,5. Абсолютно по всему периметру поля отработал Фирас, оказавшийся в атаке и обороне на двух разных флангах. В обороне часто играл хаотично – три выноса, два отбора, зато одно подключение в атаку увенчал шикарным пасом на Аль-Шехри. Так Саудовская Аравия счёт сравняла и надломила Аргентину.

САЛЕМ АЛЬ-ДОССАРИ – 7,0. Всего одним ловким движением Аль-Доссари перевернул ужасный матч в исторический. Постоянно Салем проигрывал борьбу на своём фланге, но вдруг жёстко пошёл в отбор, забрал мяч, скинул Де Пауля и пробил точно в «девять»! Автор победного для Саудовской Аравии гол на импровизированном четвёртом месте.

ЯССЕР АЛЬ-ШАХРАНИ – 7,5. А вот и оборона Саудовской Аравии, тоже выглядевшая солидно. Яссер за собой оставил левый фланг, выключив и Ди Марию и, что ещё более важно, смещения Месси. В активе Аль-Шахрани шесть перехватов, три отбора и три из четырёх выигранных единоборства. За такую игру в обороне можно простить и безликие выносы в развитии собственных атак.

САЛЕХ АЛЬ-ШЕХРИ– 8,0. Именно Аль-Шехри заставил Саудовскую Аравию в себя поверить. Мастерски ушёл к левому краю и пробил в дальний – всё по книжке классных форвардов. А ещё он постоянно навязывал борьбу Отаменди с Ромеро, не давая тем спокойно мяч разыгрывать, и увеличивал плотность в центре поля, грамотно опускаясь в оборону.

МОХАММЕД АЛЬ-ОВАИС – 8,5. Трижды пропустил Аль-Оваис, но именно его обязаны назвать мы главным героем матча. Кроме пенальти Месси и двух «офсайдных» голов голкипер «пустынных орлов» справился со всеми опасностями. Пять сейов накопил Мохаммед и все пять ударов наносились из пределов штрафной площади, а в моменте с рикошетом от Тальяфико Аль-Оваис вообще проявил феноменальную реакцию, отстояв победу для Саудовской Аравии.

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Комментарии (2)
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ОдмЫн
22 Ноября 2022 в 19:12
вуахахахахах))))))))))))))) и тишинаааааааааааа ))))
а где барсаглоры-карликафилы ?
ALKL
22 Ноября 2022 в 18:58
Аууу "АлеХ 1972" дед, твою месську унизили не абы кто а арабы! Ахахахаха дно в дне пробитооооо. Как только его любимый человек кто вызывает влажные фанатзии в снах АлеХ 1972 проигрывает, его как бы нет во всем сайте а может даже и в интернете Ахахахахахахах
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