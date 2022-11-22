Вратарь Саудовской Аравии: «После второго гола не переживал за победный счёт»

Голкипер сборной Саудовской Аравии Мохаммед аль-Овайс высказался об исторической победе своей команды над Аргентиной на ЧМ-2022.

«После второго гола я чувствовал, что мы хорошо играем и не переживал за победный счёт, несмотря на напор аргентинцев», — приводит слова лучшего игрока встречи издание EFE. Также вратарь отметил, что его команда хорошо подготовилась к катарскому мундиалю и надеется развить успех, добытый в первом туре.

Напомним, что встреча в Лусаиле закончилась со счётом 2:1 в пользу азиатской сборной, благодаря двум забитым голам на старте второго тайма.