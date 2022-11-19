Кечинов: «Аргентина, на мой взгляд, однозначный фаворит»

Бывший форвард столичного «Спартака» Валерий Кечинов назвал своего фаворита катарского чемпионата мира.

«Аргентина, на мой взгляд, однозначный фаворит. И по составу, и по игре они не слабее бразильцев, немцев, французов. Думаю, они реально будут бороться за победу», — заявил экс-нападающий «красно-белых» в интервью изданию «РБ Спорт».

Кечинов отметил, что будет поддерживать «альбиселесте» из-за Лионеля Месси, а также Сербию из-за близости к России. Также эксперт сказал, что смирился с тем, что подопечных Валерия Карпина не допустят до международных турниров в ближайшие годы.

Напомним, что ЧМ-2022 стартует уже 20 ноября с игры Катара и Эквадора. Соперниками Аргентины в группе будут Саудовская Аравия, Польша и Мексика.