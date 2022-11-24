Месси забил первый гол, но Аргентина проиграла - такого не случалось 15 лет

Матч с Саудовской Аравией начинался для Аргентины за здравие - команда открыла счет уже на десятой минуте благодаря Лионелю Месси, который реализовал пенальти. Однако кончилось все за упокой - саудиты забили два мяча и нокаутировали соперника.

Как выяснилось, у этого матча была и еще одна любопытная статистическая особенность, помимо того, что Аргентина ранее никогда не выигрывала чемпионат мира, проиграв первый матч (но выходила в финал) - это первое поражение Аргентины в матче, в котором счет открыл Месси, за последние пятнадцать лет.

В последний раз такое случалось в ноябре 2007 года в игре против сборной Колумбии в квалификации к ЧМ-2010.