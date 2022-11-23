Рой Кин разочарован игрой ди Марии

Экс-футболист «МЮ» Рой Кин раскритиковал сборную Аргентины и одного из лидеров команды Анхеля ди Марию после матча с Саудовской Аравией на чемпионате мира – 2022. «Альбиселесте» потерпели поражение со счетом 1:2.

«Ни агрессии, ни борьбы от Аргентины. Они должны были давить, но в итоге посыпались. Как плохо сыграл ди Мария… Анхель, боже мой.

Этот матч станет уроком для всех, кто считает, что можно выехать за счет одного класса. Вы глубоко заблуждаетесь», - передает слова ирландца Manchester Evening News.

Следующий матч на чемпионате мира в Катаре аргентинская команда проведет против сборной Мексики.