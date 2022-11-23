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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Рой Кин разочарован игрой ди Марии

23 Ноября 2022 • 11:40 Комментировать
Аргентина
1:2
Саудовская Аравия
окончен

Экс-футболист «МЮ» Рой Кин раскритиковал сборную Аргентины и одного из лидеров команды Анхеля ди Марию после матча с Саудовской Аравией на чемпионате мира – 2022. «Альбиселесте» потерпели поражение со счетом 1:2.

«Ни агрессии, ни борьбы от Аргентины. Они должны были давить, но в итоге посыпались. Как плохо сыграл ди Мария… Анхель, боже мой.

Этот матч станет уроком для всех, кто считает, что можно выехать за счет одного класса. Вы глубоко заблуждаетесь», - передает слова ирландца Manchester Evening News.

Следующий матч на чемпионате мира в Катаре аргентинская команда проведет против сборной Мексики.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Анхель Ди Мария Рой Кин
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