​Месси рассказал о своём состоянии

Звёздный форвард сборной Аргентины Лионель Месси на пресс-конференции рассказал о своём состоянии.

«У меня нет никаких проблем. Я слышал слухи о том, что мне придётся пропустить часть тренировки. Нет. Это были просто меры предосторожности, ничего странного или необычного. Я просто позаботился о себе, как было на протяжении всей моей карьеры», - высказался Месси в ходе общения с журналистами.

Первым соперником сборной Аргентины на чемпионате мира - 2022 будет сборная Саудовской Аравии. Матч стартует 22 ноября в 13:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.