Агуэро считает, что нынешняя сборная Аргентины не зависит от одного Месси

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился мнением о сборной Аргентины, которой совсем скоро предстоит принять участие в чемпионате мира.

Агуэро считает, что южноамериканская команда состоит из отличных игроков, которые способны помочь своему лидеру Лионелю Месси, даже если он будет действовать не на максимум своих возможностей.

«Игроки подготовлены так, что Месси необязательно работать на пике возможностей всё время. Скалони изменил всё. Команда не так часто владеет мячом, но становится очень опасной, получая его», — приводит слова Агуэро Sport.es.

Напомним, что чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе турнира аргентинцам будут противостоять сборные Мексики, Саудовской Аравии, а также Польши.