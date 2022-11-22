​Гол Мартинеса не засчитали из-за нескольких сантиметров плеча в офсайде

В первом тайме матча чемпионата мира против Саудовской Аравии сборная Аргентины четыре раза отправляла мяч в сетку ворот соперника. При этом сразу три гола не были засчитаны из-за офсайдов.

Два из трёх офсайдов можно было заметить и невооружённым глазом. А вот в ситуации с одним из «голов» Лаутаро Мартинеса для фиксации «вне игры» обязательно нужна была помощь инструментов ВАР. На показанной в трансляции графике было видно, что Мартинес забрался в офсайд несколькими сантиметрами плеча. «Вне игры» также находилась рука форварда, но она не учитывается, ведь этой частью тела нельзя забить гол.

Следить за матчем Аргентина – Саудовская Аравия можно в текстовой трансляции.